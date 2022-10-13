Названы самые популярные маршруты для путешествий в кредит

12:28, 13 октября 2022, ПАИ

Россияне, покупающие авиабилеты в рассрочку или в кредит, чаще всего путешествуют по стране (73%). Данные приводятся в исследовании, которое провели «Тинькофф Кредит Брокер» и «Тинькофф Путешествия», пишет газета «Известия».

Большинство подобных перелётов зафиксировано из Москвы в Сочи или в Санкт-Петербург, а также из Екатеринбурга в Москву или в Сочи. Самыми популярными у россиян международными направлениями в рассрочку или кредит в этом году стали Турция, Египет и Мальдивы.

Как говорится в исследовании, в основном в рассрочку или в кредит летают в одиночку (54% заказов в онлайн-тревел-агентстве), реже — вдвоем (29%) и с ребенком (17%). Чаще всего билеты таким способом приобретают люди в возрасте 26–35 лет (48%) и главным образом мужчины (52%).

При этом средний чек при покупке путешествий (авиабилетов и туров) в рассрочку или кредит составляет порядка 68 тыс. рублей.