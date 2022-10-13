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Общество

Прайс на изготовление агитационных материалов на досрочных выборах главы Пушкиногорского района

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы  по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации  на досрочных выборах главы Пушкиногорского района, 25 декабря 2022 года.

Наименование

Объем, полос

Цвет

Тип бумаги

Плотность,гр./м2

Тираж, экз.

Стоимость, руб./экз.

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

2000

8.38

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

5000

4.74

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

10000

3.21

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

2000

7.05

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

5000

3.38

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

10000

2.24

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

2000

5.83

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

5000

4.26

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

10000

3.69

 

Листовка А5

2

4+4

Мелованная

115

2000

4.21

 

Листовка А5

2

4+4

Мелованная

115

5000

2.70

 

Листовка А5

2

4+4

Мелованная

115

10000

2.26

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

2000

6.99

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

3000

6.49

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

5000

5.92

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

10000

5.39

 

Евробуклет

2

4+4

Мелованная

115

2000

6.55

 

Евробуклет

2

4+4

Мелованная

115

5000

4.40

 

Евробуклет

2

4+4

Мелованная

115

10000

3.78

 

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

1000

11.80

  

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

3000

6.88

  

Календарь А3

2

4+0

Мелованная

130

3000

6.49

  

(Стоимость может меняться не более чем 10% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений).

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки продукции заказчику). ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6, факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1, ИНН 6027024264,  Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.

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