Прайс на изготовление агитационных материалов на досрочных выборах главы Пушкиногорского района

13:57, 13 октября 2022, ПАИ

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах главы Пушкиногорского района, 25 декабря 2022 года.

Наименование Объем, полос Цвет Тип бумаги Плотность,гр./м2 Тираж, экз. Стоимость, руб./экз. Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 2000 8.38 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 5000 4.74 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 10000 3.21 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 2000 7.05 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 5000 3.38 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 10000 2.24 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 2000 5.83 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 4.26 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 10000 3.69 Листовка А5 2 4+4 Мелованная 115 2000 4.21 Листовка А5 2 4+4 Мелованная 115 5000 2.70 Листовка А5 2 4+4 Мелованная 115 10000 2.26 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 2000 6.99 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 3000 6.49 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 5000 5.92 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 10000 5.39 Евробуклет 2 4+4 Мелованная 115 2000 6.55 Евробуклет 2 4+4 Мелованная 115 5000 4.40 Евробуклет 2 4+4 Мелованная 115 10000 3.78 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 1000 11.80 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 3000 6.88 Календарь А3 2 4+0 Мелованная 130 3000 6.49

(Стоимость может меняться не более чем 10% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений).

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки продукции заказчику). ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6, факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1, ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.