Прайс на изготовление агитационных материалов на досрочных выборах главы Пушкиногорского района
Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах главы Пушкиногорского района, 25 декабря 2022 года.
|
Наименование
|
Объем, полос
|
Цвет
|
Тип бумаги
|
Плотность,гр./м2
|
Тираж, экз.
|
Стоимость, руб./экз.
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
8.38
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
4.74
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
10000
|
3.21
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
7.05
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
3.38
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
10000
|
2.24
|
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
2000
|
5.83
|
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
4.26
|
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
10000
|
3.69
|
|
Листовка А5
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
2000
|
4.21
|
|
Листовка А5
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
2.70
|
|
Листовка А5
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
10000
|
2.26
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
2000
|
6.99
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
3000
|
6.49
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
5000
|
5.92
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
10000
|
5.39
|
|
Евробуклет
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
2000
|
6.55
|
|
Евробуклет
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
4.40
|
|
Евробуклет
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
10000
|
3.78
|
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
1000
|
11.80
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
3000
|
6.88
|
Календарь А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
3000
|
6.49
(Стоимость может меняться не более чем 10% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений).
(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки продукции заказчику). ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6, факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1, ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.