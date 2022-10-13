Передача о боях за Великие Луки вышла на телеканале «Звезда»

13:31, 13 октября 2022, ПАИ

Вторую часть передачи «Неизвестные сражения Великой Отечественной войны» на телеканале «Звезда» посвятили обороне Великих Лук. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Съемки передачи проходили весной в краеведческом музее. В качестве экспертов в них приняли участие и великолукские краеведы - заслуженный учитель России, историк Владимир Орлов и кандидат исторических наук, профессор Дмитрий Белюков.

«Я говорил об обороне Великих Лук в 1941 году, о встрече Г. К. Жукова, А. Кроника и А. Фадеева на высоте Воробецкой (по воспоминаниям Бориса Полевого), про пленение барона фон Засса», - рассказал Владимир Орлов.

В программе отмечается, что в ходе Великой Отечественной войны Великие Луки выполняли роль важнейшего транспортного узла на Северо-Западном стратегическом направлении, обеспечивающего продвижение войск Красной Армии. В переломный момент город стали называть Малым Сталинградом, где плечом к плечу сражалась многонациональная советская армия.

Как отметили авторы программы, великолукскую наступательную операцию теперь вспоминают нечасто, поскольку ее затмили более масштабные битвы Великой Отечественной. И все же значение того сражения умалить трудно.

Посмотреть выпуск передачи про оборону Великих Лук можно на сайте телеканала «Звезда».