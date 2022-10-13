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Общество

Передача о боях за Великие Луки вышла на телеканале «Звезда»

Вторую часть передачи «Неизвестные сражения Великой Отечественной войны» на телеканале «Звезда» посвятили обороне Великих Лук. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Съемки передачи проходили весной в краеведческом музее. В качестве экспертов в них приняли участие и великолукские краеведы - заслуженный учитель России, историк Владимир Орлов и кандидат исторических наук, профессор Дмитрий Белюков.

Фото: газета "Великолукская правда. Новости"

«Я говорил об обороне Великих Лук в 1941 году, о встрече Г. К. Жукова, А. Кроника и А. Фадеева на высоте Воробецкой (по воспоминаниям Бориса Полевого), про пленение барона фон Засса», - рассказал Владимир Орлов.

В программе отмечается, что в ходе Великой Отечественной войны Великие Луки выполняли роль важнейшего транспортного узла на Северо-Западном стратегическом направлении, обеспечивающего продвижение войск Красной Армии. В переломный момент город стали называть Малым Сталинградом, где плечом к плечу сражалась многонациональная советская армия.

Как отметили авторы программы, великолукскую наступательную операцию теперь вспоминают нечасто, поскольку ее затмили более масштабные битвы Великой Отечественной. И все же значение того сражения умалить трудно.

Посмотреть выпуск передачи про оборону Великих Лук можно на сайте телеканала «Звезда».

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