В Псковской области на учёте стоят около 18,5 тысячи онкопациентов

12:21, 13 октября 2022, ПАИ

Около 18,5 тысячи онкопациентов стоят на учёте в Псковской области, 3,5 тысячи из них – с раком молочной железы. Об этом сообщил главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Рак молочной железы и в Псковской области, и в России выходит в лидеры по заболеваниям среди женщин», — сказал он, добавив, что у 80% пациенток этот вид рака обнаруживается на 1 или 2 стадии. «Это достаточно хорошее достижение в рамках выявления такого заболевания. Раннее выявление говорит о возможности полного излечения», — отметил специалист.

По его словам, растет и число обнаруженного рака у людей, проходящих диспансеризацию. В 2020 году таких пациентов было 20, за 9 месяцев этого года уже выявлено 50 онкологий.