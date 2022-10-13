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Общество

Скрининговая маммография доступна почти во всех районах Псковской области

Скрининговая маммография доступна почти во всех районах Псковской области. Об этом сообщил заведующий отделением абдоминальной онкологии Псковского онкодиспансера Максим Гореленко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Она безопасна, безболезненна и даёт ценную информацию о состоянии железы. Ее делают после 40 лет. Тем, кто младше 40 и у кого есть какие-то подозрения, проводят УЗИ, которое даёт исчерпывающую картину», - пояснил Гореленко. 

Врач также отметил, что есть такой способ исследования, как трепан-биопсия молочной железы, которая позволяет понять, злокачественное или доброкачественное образование было выявлено у пациентки.

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