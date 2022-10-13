Скрининговая маммография доступна почти во всех районах Псковской области

12:36, 13 октября 2022, ПАИ

Скрининговая маммография доступна почти во всех районах Псковской области. Об этом сообщил заведующий отделением абдоминальной онкологии Псковского онкодиспансера Максим Гореленко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Она безопасна, безболезненна и даёт ценную информацию о состоянии железы. Ее делают после 40 лет. Тем, кто младше 40 и у кого есть какие-то подозрения, проводят УЗИ, которое даёт исчерпывающую картину», - пояснил Гореленко.

Врач также отметил, что есть такой способ исследования, как трепан-биопсия молочной железы, которая позволяет понять, злокачественное или доброкачественное образование было выявлено у пациентки.