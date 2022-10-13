ИНФОГРАФИКА Новые правила для электросамокатов вступят в силу с 1 марта
Правительство РФ внесло ряд изменений в ПДД, которые вступают в силу с 1 марта 2023 года. По новым правилам электросамокаты попадают в категорию средств индивидуальной мобильности, наряду с гироскутерами, сегвеями, моноколесами и другими аналогичными видами транспорта, пишет ТАСС.
О том, какие еще правила дорожного движения предписаны для электросамокатов, — в инфографике.
О том, как живется «электропешеходам» в Пскове, можно прочитать здесь.
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