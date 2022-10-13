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Общество

Более 70 человек за сутки заболели COVID-19 в Псковской области

Еще 74 случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 124 498. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период наблюдений выздоровели 121 627 пациентов (за сутки - 104), умерли 1925 человек, в том числе один летальный случай зафиксирован вчера.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40649/33
Великие Луки – 18157/2
Бежаницкий район – 1587/1
Великолукский район – 2842/1
Гдовский район – 2227/0
Дедовичский район – 3066/3
Дновский район – 1002/1
Красногородский район – 1120/0
Куньинский район – 1054/2
Локнянский район – 1197/0
Невельский район – 5604/5
Новоржевский район – 1338/0
Новосокольнический район – 3294/1
Опочецкий район – 3808/0
Островский район – 6071/3
Палкинский район – 1257/1
Печорский район – 2938/4
Плюсский район – 1956/0
Порховский район – 4523/3
Псковский район – 9668/5
Пустошкинский район – 1566/4
Пушкиногорский район – 1777/2
Пыталовский район – 1918/2
Себежский район – 2985/0
Струго-Красненский район – 2103/1
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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