Более 70 человек за сутки заболели COVID-19 в Псковской области

12:59, 13 октября 2022, ПАИ

Еще 74 случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 124 498. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период наблюдений выздоровели 121 627 пациентов (за сутки - 104), умерли 1925 человек, в том числе один летальный случай зафиксирован вчера.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40649/33

Великие Луки – 18157/2

Бежаницкий район – 1587/1

Великолукский район – 2842/1

Гдовский район – 2227/0

Дедовичский район – 3066/3

Дновский район – 1002/1

Красногородский район – 1120/0

Куньинский район – 1054/2

Локнянский район – 1197/0

Невельский район – 5604/5

Новоржевский район – 1338/0

Новосокольнический район – 3294/1

Опочецкий район – 3808/0

Островский район – 6071/3

Палкинский район – 1257/1

Печорский район – 2938/4

Плюсский район – 1956/0

Порховский район – 4523/3

Псковский район – 9668/5

Пустошкинский район – 1566/4

Пушкиногорский район – 1777/2

Пыталовский район – 1918/2

Себежский район – 2985/0

Струго-Красненский район – 2103/1

Усвятский район – 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.