В результате обстрела в Белгороде поврежден жилой дом

13:24, 13 октября 2022, ПАИ

Многоэтажный дом поврежден в Белгороде в результате обстрела 13 октября, сообщил мэр города Антон Иванов.

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«Есть повреждения в доме 42 на улице Губкина. Выехал на место. Все службы уже там», - написал мэр города в своем телеграм-канале, сообщает ТАСС.

Дом, где зафиксировали повреждения, насчитывает 16 этажей и более 80 квартир, располагается в нескольких километрах от центра города.