Спортплощадку для людей с ограничениями по здоровью откроют в Пскове

13:37, 13 октября 2022, ПАИ

Спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья откроют 14 октября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщается в группе общественной организации инвалидов Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«У нас появилась возможность занятий на свежем воздухе в любое удобное время, используя уличный тренажерный комплекс», — говорится в сообщении.

Установка спортивной площадки проводится в рамках проекта «Спорт доступен каждому» при поддержке Фонда президентских грантов. Открытие спортивного комплекса пройдёт 14 октября в 11:00.