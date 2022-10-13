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Общество

Тесты на наркотики начнут производить в Псковской области

Диагностические экспресс-тесты на выявление наркотиков начнут производить в особой экономической зоне «Моглино». Проект по производству медицинских изделий одобрил к реализации наблюдательный совет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Заседание совета прошло в четверг, 13 октября, на площадке ОЭЗ под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Бизнес-проект участникам совета презентовала представитель компании «Фактор-Мед Продакшн» Елена Сумарокова. Инвестор планирует развернуть на территории «Моглино» производство медицинских диагностических экспресс-тестов, в первую очередь, направленных на выявление наркотических веществ. Основными потребителями продукции станут медицинские организации различного профиля. Елена Сумарокова рассказала о ежегодном стабильном росте рынка сбыта, в связи с этим компания заинтересована в создании и развитии новых производственных площадок.

В первый год после запуска производства планируют произвести 730 тыс. единиц медпродукции, а к пятому году — более 1 млн единиц. При этом штат сотрудников рассчитан от 40 человек на первом этапе и до 200 человек в случае расширения производства. Планируется, что объем инвестиций превысит 145 млн рублей. Основной рынок сбыта готовой продукции: Россия, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан и другие станы СНГ.

В завершение глава региона пожелал инвестору успешно пройти экспертный совет и защитить бизнес-план, после чего реализовать проект в установленные сроки. «Вам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Можете рассчитывать и на Правительство области, и на дирекцию особой экономической зоны «Моглино». Везде будет «зеленый свет», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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