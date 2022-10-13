Современную спортплощадку в Опочецком районе планируют сдать к лету
Современную многофункциональную спортивную площадку в Опочецком районе планируют сдать к лету, сообщил глава района Юрий Ильин в своём Telegram-канале.
Строительство спортивной площадки ведётся в рамках проекта «Газпром - детям». Планируется установить на территории опоры освещения, площадки для занятия спортом, а также скамейки и урны.
«Летом здесь можно будет играть в футбол, баскетбол, волейбол. Уверен, что площадка станет центром притяжения для детей, главной ареной проведения спортивных и физкультурных мероприятий. И, конечно, стартом для спортивных побед», — подытожил Юрий Ильин.
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