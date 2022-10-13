Более 100 школьников со всей страны собрались на фестиваль «Мой Пушкин» в Псковской области

14:24, 13 октября 2022, ПАИ

С 11 по 15 октября в Пушкинских Горах проходит ежегодный всероссийский творческий фестиваль «Мой Пушкин», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.



В этом году фестиваль принимает делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Кисловодска, Казани, Ярославской, Тамбовской, Псковской, Липецкой, Московской областей, Ставропольского края, сообщает Комитет по образованию Псковской области. Всего более 100 участников в возрасте от 10 до 19 лет. В состав жюри вошли деятели культуры Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.



В первый день работы фестиваля ребята посетили могилу А. С. Пушкина в Святогорском монастыре и стали участниками творческой встречи с Георгием Василевичем, директором Пушкинского заповедника. Вместе с Георгием Василевичем побывали на выставке «Мода, престол которой в Париже» из фондов музея-заповедника М. Ю. Лермонтова «Тарханы» и Пушкинского заповедника.