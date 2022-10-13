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Общество

О ситуации с кадрами рассказал директор заповедника «Полистовский»

Полистовский заповедник нуждается в квалифицированных сотрудниках в научный отдел. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал директор Государственного природного заповедника Николай Кораблев.

Он обратил внимание на то, что когда только пришёл работать в заповедник, никакой эволюции там не было. «Чтобы что-то изменить, мне нужна была команда единомышленников. Сейчас она сформировалась: пришли новые кадры, остались старые. Важно, что появились молодые кадры, которые сейчас получают образование», — подчеркнул он.

Николай Кораблёв также отметил, что они пытались привлечь и сотрудников из других регионов, но основной упор в итоге пришёлся на местные кадры.

Он подчеркнул, что в настоящее время заповедник нуждается в квалифицированных сотрудниках в научный отдел. «Мы хотим вырастить их сами. Оплату труда стараемся повышать, по некоторым направлениям очень даже неплохо», — резюмировал директор заповедника.

Николай Кораблёв рассказал, что для привлечения новых кадров они уделяют много внимания работе со школьниками. Также они готовы проводить на базе предприятия студенческие практики. «Надеемся, что мы создаем кадровые резервы для других регионов», — отметил он. 

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О ситуации с кадрами рассказал директор заповедника «Полистовский»

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