Допсредства на строительство школ и детсадов выделят Псковской области

14:48, 13 октября 2022, ПАИ

Шесть регионов получат дополнительные 4,3 млрд рублей на строительство школ и детских садов, сообщается в Telegram-канале «Правительство России».

Средства позволят вовремя завершить строительство 22 школ и семи детсадов в республиках Алтай, Мордовия, Ингушетия и Тыва, Псковской и Курганской областях.

«Такая мера поддержки позволит создать больше мест в общеобразовательных и дошкольных организациях, а также к началу следующего учебного года решить проблему третьей смены, которая еще есть в ряде населенных пунктов нашей страны», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.