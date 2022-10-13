29 млрд рублей направят на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

14:52, 13 октября 2022, ПАИ

Правительство РФ дополнительно выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, пишет ТАСС.

«Правительство продолжает оказывать поддержку семьям с детьми. По инициативе президента ежемесячные выплаты назначаются на ребят от трех до семи лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами. Сегодня дополнительно выделим регионам 29 млрд рублей на такую помощь. С учетом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 млрд рублей», - сказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что отдельное внимание уделяется многодетным семьям. «Ранее на ежемесячные пособия на третьего ребенка и последующих направили почти 74 млрд рублей. Увеличим финансирование еще на сумму свыше 6 млрд рублей на текущий год», - добавил он.