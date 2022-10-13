Покровскую ярмарку организуют на подворье Псково-Печерского монастыря

14:42, 13 октября 2022, ПАИ

16 октября с 10:00 до 13:00 на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове на Некрасова, 33 пройдёт Покровская ярмарка, сообщается в официальном Telegram-канале обители.

Гостей ярмарки ожидает большой выбор изделий ручной работы, представленный мастерами и ремесленниками, мастер-классы для гостей праздника и весёлая атмосфера русского торга. Здесь можно будет приобрести иконы из мастерской подворья, свежую выпечку, подворский хлеб, кофе или чай.

Также псковичи и гости города смогут принять участие в благотворительной акции при покупке печенья и поделок от учеников воскресной школы. Все вырученные средства направят на лечение пятилетней Ани Струковой. Девочка живет на аппарате искуственной вентиляции легких 12 часов в сутки. Можно также сделать отдельное пожертвование и помочь Ане дождаться операции.