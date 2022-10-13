Новый хищник появился в Псковской области

15:09, 13 октября 2022, ПАИ

Каменные куницы начали появляться в Псковской области. Такое предположение на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сделал директор государственного природного заповедника «Полистовский» Николай Кораблев.

Он отметил, что в Псковской области преобладают лесные куницы, а горных как таковых нет. При этом в последнее время животное несколько раз было замечено на территории заповедника. По его мнению, животное мигрирует из-за глобального изменения климата.

«Это родственница нашей лесной куницы, она пришла из европейских стран и сейчас делает попытки зайти на территории заповедника», — заметил Николай Кораблёв.

Каменная куница (куница-белодушка, или горская куница) – хищное млекопитающее из семейства куньих. Является наиболее распространённой куницей в Европе и единственным видом куниц, не боящимся обитать рядом с человеком.