Церковь Косьмы и Дамиана передали в пользование Псковской епархии

15:30, 13 октября 2022, ПАИ

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях передало в безвозмездное пользование приходу Псковской епархии церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, сообщили в пресс-службе управления.

«Этот удивительный старинный храм, входящий в состав ансамбля памятников на Гремячей горе, расположен в исторической части города, в одном из самых живописных и нетронутых уголков древнего Пскова. Потенциал памятника довольно велик. Сочетание крепостных сооружений с церковью играет важную роль в формировании туристического маршрута вдоль реки Псковы», — отметили в Росимуществе.

Передача церкви Псковской епархии позволит начать благоустройство территории, долгое время находившейся без должного ухода и внимания, но имеющую важную историко-культурную ценность.