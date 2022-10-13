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Общество

Скончался экс-депутат Псковской гордумы Виктор Салкин

Экс-депутат Псковской городской Думы Виктор Салкин скончался 11 октября, сообщает пресс-служба ОМСУ города Пскова. 

Прощание с Виктором Салкиным состоится сегодня, 13 октября, в 15:00 в Морском храме Святителя Климента Римского (Красноармейская набережная, 16).

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и весь депутатский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким.

Виктор Салкин родился в Пскове 11 июня 1966 в семье рабочих. Отец, Николай Кузьмич Салкин, работал столяром-плотником в строительных организациях Пскова. Мама, Валентина Салкина, более 30 лет проработала в Псковской областной типографии.

Избирался депутатом Псковской городской Думы третьего и четвертого созывов (2005 - 2012) по округу № 10.

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