Скончался экс-депутат Псковской гордумы Виктор Салкин
Экс-депутат Псковской городской Думы Виктор Салкин скончался 11 октября, сообщает пресс-служба ОМСУ города Пскова.
Прощание с Виктором Салкиным состоится сегодня, 13 октября, в 15:00 в Морском храме Святителя Климента Римского (Красноармейская набережная, 16).
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и весь депутатский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким.
Виктор Салкин родился в Пскове 11 июня 1966 в семье рабочих. Отец, Николай Кузьмич Салкин, работал столяром-плотником в строительных организациях Пскова. Мама, Валентина Салкина, более 30 лет проработала в Псковской областной типографии.
Избирался депутатом Псковской городской Думы третьего и четвертого созывов (2005 - 2012) по округу № 10.
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