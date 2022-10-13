Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские депутаты обсудили вопросы туризма с ленинградскими коллегами

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

В Санкт-Петербурге проходит заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания Виктора Остренко. Представители региональных парламентов Северо-Запада собрались на базе Законодательного Собрания Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОСД.

Северо-Западная ассоциация, по мнению председателя Законодательного Собрания Ленинградской области Сергея Бебенина, помогает решать системные вопросы, проблемы субъектов с коллегами на федеральном уровне. «Поддержка парламентов всех одиннадцати регионов Северо-Запада – это аргумент, который невозможно игнорировать. Не зря одно время мы собирали под один флаг ассоциации Российской Федерации», - напомнил спикер, приветствуя гостей, и привёл в пример соглашение с Ассоциацией Дальнего Востока и Забайкалья, которое позволяет выразить консолидированную позицию четверти регионов страны и сделать обращение на федеральный уровень ещё более весомым. Значимость вопросов, которые поднимают регионы, областные парламенты с каждым годом растёт, уверен Сергей Бебенин.

Председатель Законодательного Собрания Ленинградской области пожелал успешной работы членам комитета. «У вас будет возможность высказать свои предложения, поговорить о проблемах и найти способы их решения на местном и на федеральном уровне», - сказал Сергей Бебенин.

Председатель комитета Виктор Остренко, начиная заседание, отметил, что повестка комитета традиционно формируется по запросам субъектов - членов ПАСЗР. «Исходя из практики взаимодействия с исполнительными органами, профильными учреждениями, коллеги формулируют основные задачи, которые требуют внимания и корректировки законодательства, отвечают вызовам времени», - уточнил вице-спикер Псковского областного Собрания.

На очередном заседании депутаты обсудят инициативу о расширении возможностей «Пушкинской карты», поправки в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в части снижения административных барьеров и введения понятия «текущее содержание объекта культурного наследия»,  обращения в федеральные органы власти о выделении финансирования на создание и модернизацию культурно-досуговых учреждений, а также концепцию федерального закона, направленного на обеспечение сохранности объектов культурного наследия в условиях ведения военных действий и других чрезвычайных ситуаций.

Виктор Остренко назвал перечисленные вопросы «земными» и подчеркнул, что в их обсуждении принимают участие не только депутаты, но и представители исполнительных органов в сфере культуры и туризма – такое взаимодействие двух ветвей власти, по мнению председателя комитета ПАСЗР, очень важно и позволяет более эффективно находить решения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 октября 2022

Расширить возможности «Пушкинской карты» предлагают депутаты Северо-Запада
13 октября 2022

Псковичей предупредили о тумане с сильным ухудшением видимости
13 октября 2022

Шакал из Белоруссии может мигрировать в Псковскую область
13 октября 2022

Псковские депутаты обсудили вопросы туризма с ленинградскими коллегами
13 октября 2022

Скончался экс-депутат Псковской гордумы Виктор Салкин
13 октября 2022

Допсредства на строительство школ и детсадов выделят Псковской области
13 октября 2022

Покровскую ярмарку организуют на подворье Псково-Печерского монастыря
13 октября 2022

О ситуации с кадрами рассказал директор заповедника «Полистовский»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...