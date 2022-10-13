Псковские депутаты обсудили вопросы туризма с ленинградскими коллегами

15:17, 13 октября 2022, ПАИ

В Санкт-Петербурге проходит заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания Виктора Остренко. Представители региональных парламентов Северо-Запада собрались на базе Законодательного Собрания Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОСД.

Северо-Западная ассоциация, по мнению председателя Законодательного Собрания Ленинградской области Сергея Бебенина, помогает решать системные вопросы, проблемы субъектов с коллегами на федеральном уровне. «Поддержка парламентов всех одиннадцати регионов Северо-Запада – это аргумент, который невозможно игнорировать. Не зря одно время мы собирали под один флаг ассоциации Российской Федерации», - напомнил спикер, приветствуя гостей, и привёл в пример соглашение с Ассоциацией Дальнего Востока и Забайкалья, которое позволяет выразить консолидированную позицию четверти регионов страны и сделать обращение на федеральный уровень ещё более весомым. Значимость вопросов, которые поднимают регионы, областные парламенты с каждым годом растёт, уверен Сергей Бебенин.

Председатель Законодательного Собрания Ленинградской области пожелал успешной работы членам комитета. «У вас будет возможность высказать свои предложения, поговорить о проблемах и найти способы их решения на местном и на федеральном уровне», - сказал Сергей Бебенин.

Председатель комитета Виктор Остренко, начиная заседание, отметил, что повестка комитета традиционно формируется по запросам субъектов - членов ПАСЗР. «Исходя из практики взаимодействия с исполнительными органами, профильными учреждениями, коллеги формулируют основные задачи, которые требуют внимания и корректировки законодательства, отвечают вызовам времени», - уточнил вице-спикер Псковского областного Собрания.

На очередном заседании депутаты обсудят инициативу о расширении возможностей «Пушкинской карты», поправки в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в части снижения административных барьеров и введения понятия «текущее содержание объекта культурного наследия», обращения в федеральные органы власти о выделении финансирования на создание и модернизацию культурно-досуговых учреждений, а также концепцию федерального закона, направленного на обеспечение сохранности объектов культурного наследия в условиях ведения военных действий и других чрезвычайных ситуаций.

Виктор Остренко назвал перечисленные вопросы «земными» и подчеркнул, что в их обсуждении принимают участие не только депутаты, но и представители исполнительных органов в сфере культуры и туризма – такое взаимодействие двух ветвей власти, по мнению председателя комитета ПАСЗР, очень важно и позволяет более эффективно находить решения.