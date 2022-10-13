Билеты на спектакль в Псковском кремле можно купить по «Пушкинской карте»

15:32, 13 октября 2022, ПАИ

15 и 16 октября на территории Довмонтова города в Псковском кремле пройдет показ мультимедийного шоу, посвященного 350-летию со дня рождения Петра Первого. Билеты на спектакль доступны по «Пушкинской карте», сообщили Псковскому агентству информации в Тетрально-концертной дирекции.

Время сеансов: 15 октября в 20:00 и 21:00, 16 октября в 19:30.

«В 20-минутном видеоролике найдут воплощение все замыслы художников анимации и лазерной графики, удивительные задумки постановщиков. Это уникальный красочный световой спектакль будет интересен и взрослым и детям», - отметили организаторы.

Купить билеты можно на сайте и в кассе областной филармонии.