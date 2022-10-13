Минобороны РФ объявило об обмене пленными с Украиной

15:40, 13 октября 2022, ПАИ

20 военнослужащих вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории Украины в Россию, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как передает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в результате переговоров 13 октября с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих.

На данный момент всем им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.