Минобороны РФ объявило об обмене пленными с Украиной
20 военнослужащих вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории Украины в Россию, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как передает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в результате переговоров 13 октября с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих.
На данный момент всем им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
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