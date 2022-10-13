Минтруд разъяснил, как действует правило нулевого дохода при нестабильном заработке

17:59, 13 октября 2022, ПАИ

Псковичам объяснили, как будет действовать правило нулевого дохода, если заработок был не все месяцы расчетного периода. Информацию опубликовал официальный телеграм-канал Минтруда России.

Для универсального пособия правило нулевого дохода будет применяться так же, как оно сейчас действует для пособий на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет, а также для пособий беременным, вставшим на учет в ранние сроки: пособие назначается тем семьям, где родители имеют в расчетном периоде доход или объективную причину для его отсутствия.

«Если в течение года у родителей был заработок, пусть даже кратковременный, то универсальное пособие будет назначено. Правило нулевого дохода применяется только при полном отсутствии дохода в расчетном периоде», – говорится в сообщении.

При этом выплату из средств материнского капитала можно будет получить на любого ребенка до трёх лет. Такая выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости — правило нулевого дохода не применяется.