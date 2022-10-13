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Общество

Минтруд разъяснил, как действует правило нулевого дохода при нестабильном заработке

Псковичам объяснили, как будет действовать правило нулевого дохода, если заработок был не все месяцы расчетного периода. Информацию опубликовал официальный телеграм-канал Минтруда России.

Для универсального пособия правило нулевого дохода будет применяться так же, как оно сейчас действует для пособий на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет, а также для пособий беременным, вставшим на учет в ранние сроки: пособие назначается тем семьям, где родители имеют в расчетном периоде доход или объективную причину для его отсутствия.

«Если в течение года у родителей был заработок, пусть даже кратковременный, то универсальное пособие будет назначено. Правило нулевого дохода применяется только при полном отсутствии дохода в расчетном периоде», – говорится в сообщении. 

При этом выплату из средств материнского капитала можно будет получить на любого ребенка до трёх лет. Такая выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости — правило нулевого дохода не применяется.

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