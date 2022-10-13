Псковпассажиравтотранс обжалует решение суда о законности проверки УФАС

16:15, 13 октября 2022, ПАИ

ГППО «Псковпассажиравтотранс» намерен обжаловать решение Арбитражного суда относительно внеплановой проверки предприятия псковским УФАС. Об этом сообщается на официальной странице предприятия «ВКонтакте».

Ранее псковское УФАС России в своем Telegram-канале разместило информацию о том, что Псковпассажиравтотранс оспорил законность проведения внеплановой проверки антимонопольным ведомством и проиграл. «Также в сообщении содержится ряд утверждений, дискредитирующих ГППО «Псковпассажиравтотранс», - заявили на предприятии. - В частности - о наличии антиконкурентного соглашения, нарушениях при составлении закупочной документации, неспособности предприятия экономически обосновать содержащиеся в документации требования».

В автотранспортном предприятии обратили внимание на то, что решение Арбитражного суда Псковской области по делу №А52-743/2022 не вступило в законную силу и будет обжаловано. «Соответственно, утверждения псковского УФАС России о проигрыше ГППО «Псковпассажиравтотранс» и допущенных им нарушениях на настоящий момент не обоснованы, преждевременны и некорректны», - подчеркнули в пресс-службе.