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Общество

Псковпассажиравтотранс обжалует решение суда о законности проверки УФАС

ГППО «Псковпассажиравтотранс» намерен обжаловать решение Арбитражного суда относительно внеплановой проверки предприятия псковским УФАС. Об этом сообщается на официальной странице предприятия «ВКонтакте».

Ранее псковское УФАС России в своем Telegram-канале разместило информацию о том, что Псковпассажиравтотранс оспорил законность проведения внеплановой проверки антимонопольным ведомством и проиграл. «Также в сообщении содержится ряд утверждений, дискредитирующих ГППО «Псковпассажиравтотранс», - заявили на предприятии. - В частности - о наличии антиконкурентного соглашения, нарушениях при составлении закупочной документации, неспособности предприятия экономически обосновать содержащиеся в документации требования».

В автотранспортном предприятии обратили внимание на то, что решение Арбитражного суда Псковской области по делу №А52-743/2022 не вступило в законную силу и будет обжаловано. «Соответственно, утверждения псковского УФАС России о проигрыше ГППО «Псковпассажиравтотранс» и допущенных им нарушениях на настоящий момент не обоснованы, преждевременны и некорректны», - подчеркнули в пресс-службе.

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