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Общество

В российских школах хотят расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки

Предмет ОБЖ может быть расширен различными элементами начальной военной подготовки (НВП), Минпросвещения РФ обсудит это c профессиональным сообществом. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования и реализующих государственную молодежную политику, пишет ТАСС.

«Будем обсуждать, я слышу определенные пожелания, думаю, что мы найдем со специалистами и методистами оптимальный вариант», - сказал Кравцов, отвечая на вопрос участника совещания.

Как объяснил министр, начальная военная подготовка в свое время стала дополняться содержанием: в предмете были отражены навыки оказания первой медицинской помощи, появились угрозы техногенного характера и так далее. Таким образом НВП начала расширяться до предмета ОБЖ.

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