Профинансировать модернизацию досуговых центров в поселках просят депутаты

16:23, 13 октября 2022, ПАИ

Обращение в Госдуму с просьбой о дополнительном финансировании сети культурно-досуговых учреждений в небольших населенных пунктах и посёлках подготовил постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму. Заседание прошло в Санкт-Петербурге под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко. Сообщает сайт Псковского областного Собрания депутатов.

К этой теме законодатели Северо-Запада обращаются не впервые. В мае этого года на заседании комитета в Пскове, а затем на конференции ПАСЗР в Нарьян-Маре депутаты единогласно поддержали обращение Архангельского областного Собрания депутатов в Минкультуры РФ о предоставление регионам субсидий на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Трактовка понятия «сельская местность» в настоящее время не позволяет привлечь федеральные субсидии на эти цели, если на указанных территории не преобладает сельскохозяйственная деятельность.

«Письма о поддержке нашего обращения поступили ещё из 25 субъектов», - проинформировала коллег председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова.

Министерство культуры направило на предложение парламентариев ответ о поддержке, но с оговоркой – реализация возможна в случае выделения дополнительного финансирования. По предварительным расчётам, речь идёт о 5 млрд рублей.

В связи с этим депутаты предлагают от имени ассоциации обратиться к председателю комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской с просьбой о содействии в выделении дополнительных средств на госпрограмму «Развитие культуры» при формировании и принятии федерального бюджета на предстоящие три года.

Обращение, согласованное постоянным комитетом ПАСЗР по культурной политике и туризму, будет представлено делегатам ближайшей конференции ПАСЗР, а в случае его коллегиального одобрения направлено в Государственную Думу РФ.