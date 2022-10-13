Удалённый перевыпуск электронной подписи предложили псковичам в ФНС

17:16, 13 октября 2022, ПАИ

У интерактивных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика - юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя» расширились возможности. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба УФНС по Псковской области.

Как подчеркнули в ведомстве, теперь их пользователи могут перевыпустить квалифицированный сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России без личной явки в налоговый орган.

«Обращаем особое внимание, что указанный функционал доступен пользователю только при авторизации в сервисах с использованием действующего квалифицированного сертификата, ранее полученного в УЦ ФНС России, - отметили в ведомстве. - В процессе перевыпуска сертификата для записи ключей электронной подписи налогоплательщик может использовать уже применяемый носитель ключевой информации, содержащий ключи электронной подписи (то есть носитель, ранее представленный заявителем в УЦ ФНС России)».