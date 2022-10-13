Вернувшемуся из зоны СВО псковскому контрактнику Андрей Малахов подарил круиз

17:36, 13 октября 2022, ПАИ

Псковских контрактников, добровольно отправившихся в зону проведения специальной военной операции, Игоря Шарыпова и Александра Парфёнова пригласили принять участие в авторской программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» 12 октября.

Старший сержант Игорь Шарыпов из города Великий Устюг учавствовал в СВО вместе со своим земляком сержантом Александром Парфёновым.

После возвращения домой Игорь снова изъявил желание участвовать в спецоперации и защищать Донбасс. Перед отправкой в воинскую часть он расписался со своей девушкой Яной, но обменяться кольцами и отраздновать это событие молодожены не успели. И уже в ходе программы Игорь подарил своей женщине кольцо.

На вопрос, почему Игорь хочет вернуться, он ответил: «Потому что, кто если не мы, будет защищать Родину».

«Когда началась СВО, было решено принять участие, потому что был боевой опыт. На тот момент дважды обращался в военкомант, но не подходил по возрасту. В начале лета получилось, принимали до 40 лет. С Игорем познакомились по телефону, договорились и отправились вместе. Супруге сказал, что поехал на учения. Получил ранение, и уже из госпиталя позвонил жене и сказал, что участвую в битвах. Я такой не единственный, таких очень много. Все осознают, что долг каждого мужчины - защитить своих детей», — рассказал Александр.

Во время боя Игорь получил несколько ранений. На помощь ему пришел друг. Позже и сам Александр получил ранения и оказался в госпитале со своим боевым товарищем.

Во время шоу бойца дали советы тем, кто сейчас собирается в зону боевых действий: «Чтобы голову держали на месте, была слаженность коллектива, держались друг друга и помогали».

После программы семьи Игоря и Александра отправились в круиз на теплоходе по Москве-реке, чтобы праздновать свадьбу старшего сержанта. Путешествие помогла организовать редакция программы Андрея Малахова.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

На сайте «Госуслуги» размещена форма для записи добровольцем на спецоперацию.