Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Пскове соберутся спортивные эксперты из разных городов

Секция «Физическая культура и спорт» Союза городов Северо-Запада и Центра России пройдет в Пскове с 13 по 15 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В работе секции спорта примут участие представители городов: Архангельск, Великий Новгород, Вологда, Иваново, Коряжма, Котлас, Петрозаводск, Псков, Северодвинск, Старая Русса, Сыктывкар, Череповец, Шуя.

В четверг, 13 октября, участники секции посетят реконструированный стадион «Машиностроитель» и обсудят вопросы строительства спортивных сооружений.

14 октября состоится заседание секции под председательством исполнительного директора союза городов Северо-Запада и Центра России Александра Васильева. На встрече участники обсудят вопросы проведения летней спартакиады во Владимире в 2023 году и зимней спартакиады в Петрозаводске в 2024 году, а также утвердят положения о проведении спартакиад. Кроме того, они получат возможность обменяться передовым опытом и рассмотреть актуальные вопросы развития сферы физической культуры и спорта.

Секцию «Спорт» Союза городов Северо-Запада и Центра России со стороны Пскова возглавляет председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Александр Гаврилов.

Отметим, что Союз городов Центра и Северо-Запада России объединяет 27 городов с населением около 6 миллионов жителей. Основной принцип работы Союза – проведение встреч, семинаров, конференций по обмену опытом, по изучению, анализу и сопоставлению достижений членов союза, других ассоциаций и городов России, а также других стран в вопросах местного управления. В настоящее время работают десять секций: «Местное самоуправление», «Городское хозяйство», «Экономика и финансы», «Информатизация», «Культура», «Туризм», «Молодежная политика», «Образование», «Экология», «Физическая культура и спорт».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 октября 2022

Губернатор поздравил псковичку с победой на Летних Паралимпийских Играх
13 октября 2022

ВИДЕО В Великих Луках проходит международный турнир по боксу
13 октября 2022

Современную спортплощадку в Опочецком районе планируют сдать к лету
12 октября 2022

Великолукские каратисты стали бронзовыми призерами международных соревнований
12 октября 2022

О конных выставках XIX века в Пскове рассказали архивисты
10 октября 2022

Пустошкинские волейболисты заняли первое место на соревнованиях в Пскове
10 октября 2022

Неожиданную выгоду от проведения ралли назвали в селе Кудеверь
10 октября 2022

Названы победители первенства Пскова по мини-футболу среди школьников

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...