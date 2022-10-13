В Пскове соберутся спортивные эксперты из разных городов

09:38, 14 октября 2022, ПАИ

Секция «Физическая культура и спорт» Союза городов Северо-Запада и Центра России пройдет в Пскове с 13 по 15 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В работе секции спорта примут участие представители городов: Архангельск, Великий Новгород, Вологда, Иваново, Коряжма, Котлас, Петрозаводск, Псков, Северодвинск, Старая Русса, Сыктывкар, Череповец, Шуя.

В четверг, 13 октября, участники секции посетят реконструированный стадион «Машиностроитель» и обсудят вопросы строительства спортивных сооружений.

14 октября состоится заседание секции под председательством исполнительного директора союза городов Северо-Запада и Центра России Александра Васильева. На встрече участники обсудят вопросы проведения летней спартакиады во Владимире в 2023 году и зимней спартакиады в Петрозаводске в 2024 году, а также утвердят положения о проведении спартакиад. Кроме того, они получат возможность обменяться передовым опытом и рассмотреть актуальные вопросы развития сферы физической культуры и спорта.

Секцию «Спорт» Союза городов Северо-Запада и Центра России со стороны Пскова возглавляет председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Александр Гаврилов.

Отметим, что Союз городов Центра и Северо-Запада России объединяет 27 городов с населением около 6 миллионов жителей. Основной принцип работы Союза – проведение встреч, семинаров, конференций по обмену опытом, по изучению, анализу и сопоставлению достижений членов союза, других ассоциаций и городов России, а также других стран в вопросах местного управления. В настоящее время работают десять секций: «Местное самоуправление», «Городское хозяйство», «Экономика и финансы», «Информатизация», «Культура», «Туризм», «Молодежная политика», «Образование», «Экология», «Физическая культура и спорт».