Псковская таможня конфисковала священный сосуд

17:03, 13 октября 2022, ПАИ

Дорогостоящий священный предмет христианского храма утаил от таможенников водитель микроавтобуса на российско-латвийской границе. Об этом Псковскому агентству иформации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Гражданин Молдовы не задекларировал дарохранительницу, 390 учебников и более двух килограммов очищенных кедровых орехов, когда выезжал из России через пограничный пункт «Бурачки».

«Один человек может вывозить из России не более одного килограмма неочищенных кедровых орехов или полкилограмма очищенных. Предварительная стоимость предмета религиозного культа превышает 400 тысяч рублей. Учебники и дарохранительница направлены на экспертизу», — пояснил начальник таможенного поста Денис Партоменко.

Он также добавил, что водители автобусов не освобождаются от соблюдения правил перемещения товаров через таможенную границу. Законы едины для всех лиц, которые пересекают границу.

Дарохранительница — священный сосуд, в котором хранятся Святые Дары - Тело и Кровь Христовы, которые используют для религиозного обряда.