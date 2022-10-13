Пряники по рецепту XIV века можно будет купить на «Вкусной пятнице» РСХБ
Печатные «Званые пряники» по рецепту XIV века можно будет приобрести на еженедельной «Вкусной пятнице» Россельхозбанка завтра, 14 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе РСХБ.
Пряники с различными начинками из лесных ягод изготавливает фермер из деревни Ваулины Горы Наталья Ельцова. Также на мини-ярмарке мастер пряничного дела представит конфеты ручной работы, ферментированный иван-чай и мёд.
«На изготовление печатных пряников меня вдохновил один древний рецепт XIV века. Ключевые ингредиенты «Званых пряников» – это овсяная мука грубого помола, 12 трав и натуральные специи», - рассказала Наталья Ельцова.
Добавим, что во время Международных Ганзейских дней, которые проходили в Пскове в 2019 году, «Званый пряник» Натальи Ельцовой занял первое место среди ганзейских сувениров.
Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести продукты, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ «Своё Родное».
Мероприятие пройдёт в здании главного офиса Псковского филиала Россельхозбанка на улице Некрасова, 44а с 11:00 до 15:00.