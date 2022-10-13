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Общество

Пряники по рецепту XIV века можно будет купить на «Вкусной пятнице» РСХБ

Фото: Россельхозбанк

Печатные «Званые пряники» по рецепту XIV века можно будет приобрести на еженедельной «Вкусной пятнице» Россельхозбанка завтра, 14 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе РСХБ.

Пряники с различными начинками из лесных ягод изготавливает фермер из деревни Ваулины Горы Наталья Ельцова. Также на мини-ярмарке мастер пряничного дела представит конфеты ручной работы, ферментированный иван-чай и мёд.

«На изготовление печатных пряников меня вдохновил один древний рецепт XIV века. Ключевые ингредиенты «Званых пряников» – это овсяная мука грубого помола, 12 трав и натуральные специи», - рассказала Наталья Ельцова.

Добавим, что во время Международных Ганзейских дней, которые проходили в Пскове в 2019 году, «Званый пряник» Натальи Ельцовой занял первое место среди ганзейских сувениров.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести продукты, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ «Своё Родное».

Мероприятие пройдёт в здании главного офиса Псковского филиала Россельхозбанка на улице Некрасова, 44а с 11:00 до 15:00.

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