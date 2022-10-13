Вакцинироваться в октябре от клещей советуют псковичам

18:01, 13 октября 2022, ПАИ

Итоги сезона по клещевому энцефалиту опубликованы на сайте управления Роспотребнадзора по Псковской области.

С начала сезона количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 20,2 %, при этом количество укусов детей снизилось на 18 %. У жителей Псковского и Печорского района зарегистрировали два случая клещевого вирусного энцефалита.

Отмечается, что за 9 месяцев вакцинировались и ревакцинированились против клещевого вирусного энцефалита 2 897 человек.

В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» всего исследовали 1 250 клещей, их поражённость вирусным энцефалитом состтавила 0,16 %;

В ведомстве отметили, что октябрь – лучшее время вакцинации против клещевого энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей и здравпунктов учебных заведений после консультации врача.