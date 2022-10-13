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Общество

Псковские газовики отработали около трёх тысяч аварийных заявок

В январе - сентябре 2022 года специалисты аварийно-диспетчерской службы (АДС) АО «Газпром газораспределение Псков» совершили около трёх тысяч аварийных выездов. Чаще всего причиной вызова бригады АДС были утечки газа при эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом 40 % вызовов оказались ложными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Среди частых причин выездов — попадание воды во внутридомовые газопроводы из-за несанкционированного подключения проточных водонагревателей. Для ликвидации аварии специалисты должны отключить газ. 29 сентября по этой причине без газа на время остались два многоквартирных дома в городе Пскове.

«Затраты на проведение восстановительных работ в несколько раз превышают расходы на услуги специализированной организации по установке газового водонагревателя. Проведение самовольных работ на действующем газопроводе категорически запрещены и опасны для жизни», - отметила заместитель исполнительного директора – главный инженер ОА «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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