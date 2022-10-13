К зданию кинотеатра «Октябрь» подведены инженерные системы

18:45, 13 октября 2022, ПАИ

Преображение бывшего кинотеатра «Октябрь» продолжается, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в Telegram.



«Снаружи здание почти готово. Осталось доделать крыльцо, фасады и отмостку. К зиме подрядчик также очистит и выровняет территорию, а весной проведет благоустройство: сделает временную стоянку для транспорта и газоны, посадит деревья и кустарник», – написал Борис Елкин.

К зданию подведены все инженерные сети, внутри идут отделочные работы. До конца года они завершатся в цоколе и на 1-ом этаже. Как только согласуют планировочные решения конференц-зала, будет доделан и 2-й этаж. Затем начнется наполнение пространства оборудованием и мебелью.



«При поддержке Правительства Псковской области в центре города появится современный библиотечный центр. Здесь будут проходить выставки, коворкинг-сессии, конференции и кинопоказы. Посетители также смогут полюбоваться неизбитым видом на Псковский кремль и с пользой, и удовольствием провести время», – сообщил глава администрации.