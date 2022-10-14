Гастрономический фестиваль хотят провести в Псковской области

11:16, 14 октября 2022, ПАИ

С идеей провести гастрономический фестиваль в Гдовском районе выступили производители мясных деликатесов, предприниматели из Гдова Антон и Александра Скрыпниковы. С этой инициативой они выступили на встрече губернатора Михаила Ведерникова с псковскими бизнесменами, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Цель проведения такого фестиваля - привлечение и удержание туристического потока в Гдове. По словам авторов идеи, большинство туристов оставляют город без внимания именно из-за отсутствия ярких событий. И одним из них мог бы стать гастрономический фестиваль, на котором местные производители представят свою продукцию.

Глава региона поддержал предложение и отметил, что необходимо тщательно проработать концепцию, рассмотреть возможности привлечения финансирования из разных источников. Мероприятие может быть включено в программу празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи.