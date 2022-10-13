Противопожарные рейды провели сотрудники МЧС в Острове

20:41, 13 октября 2022, ПАИ

Профилактический рейд прошёл в городе Острове, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

13 октября 2022 года сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в городе Остров провели профилактический рейд.

В ходе данного мероприятия с населением провели беседы и инструктажи. Также гражданам напомнили требования пожарной безопасности в быту, вручили памятки и листовки на противопожарную тематику.



Жителям города рассказали об обстановке с пожарами на территории Островского района и Псковской области, разъяснили действия при обнаружении пожара и напомнили телефонные номера экстренных оперативных служб.



«В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефону «112». По этому номеру телефона Вы можете вызвать не только пожарных, но и спасателей», – сообщили в управлении.