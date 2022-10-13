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Общество

Отцам трёх детей дадут отсрочку от мобилизации

О том, что Минобороны выпустило документ для военкоматов, в котором уточнены случаи права граждан на отсрочку от мобилизации, заговорили в соцсетях давно, пишет «Комсомольская правда». Но подтверждений и подробностей до сих пор не было. И вот председатель оборонного Комитета Госдумы фактически подтвердил это.

«Одно из важных изменений (в новом документе Минобороны. - «КП») - теперь для того, чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трех и более детей до 16 лет. А не четырех и более детей, как это предписывалось раньше,» - цитирует издание представителя. Газета пишет, что глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник запаса Андрей Картаполов подтвердил существование документа. Однако, как пояснил генерал, это документ категории «Для служебного пользования». Поэтому он до сих пор и не опубликован.

 

 

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