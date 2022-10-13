В Палкинском районе дети нашли паспорт с солидной суммой денег

22:59, 13 октября 2022, ПАИ

Сотрудники отделения полиции по Палкинскому району рассказали корреспонденту газеты «Льновод» о честном поступке двух девушек.

Школьницы Таня Буденная и Карина Демидовская нашли на улице паспорт, в котором была крупная сумма денег – 47 тысяч рублей.

Девочки принесли находку в отделение полиции, там нашли хозяйку и вернули потерянное. Если быть совсем честными, то кошелёк нашёл 10-летний мальчик Костя Никитин. Он-то и отдал находку Карине, поскольку не знал, что с ней делать, рассказал в соцсетях его отец.

Жители Палкинского района горячо откликнулись комментариями на взрослый поступок подростоков.

«Молодцы! Всё верно сделали», – пишут читатели паблика газеты в ВК.