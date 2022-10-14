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Что можно и что нельзя делать на Покров Богородицы

Праздник Покров Пресвятой Богородицы посвящен явлению Богоматери к стенам Царьграда, окруженного сарацинами. Согласно Житиям Святых, Пречистая Дева расправила свой плащ и укрыла им город, что спасло его жителей от захватчиков. В иконописи это событие отражено в образе Богоматери, держащей свой покров над народом, защищая тем самым его ото всякого зла. 

Праздник появился на Руси благодаря Андрею Боголюбскому в середине XII века, с тех пор его отмечают широко — образ Пречистой Девы, покрывающей страну своим головным платком, полюбился в народе. Дата от года к году не меняется — этот день всегда отмечают 14 октября.

Что можно делать на Покров

Желательно всей семьей пойти в церковь, поставить свечи, помолиться и попросить Богородицу о заступничестве. Незамужние девушки в старину молились ей и просили послать хороших женихов.

В этот день пекли блины, что было знаком «утепления» дома. Считается, что чем больше в доме будет приготовлено вкусных блюд, тем теплее и уютнее будет зимой.

Также можно испечь пирожки и булочки и угостить ими гостей и соседей. Раньше верили, что искренняя щедрость в этот день приводила к достатку в будущем.

Накрывая праздничный стол не забывать о Домовом — миску с молоком прятали за печку, чтобы задобрить домашнего духа и заручиться его поддержкой перед холодной зимой.

Как следует нарядиться, а женщинам — и замужним и незамужним — покрыть голову в знак уважения к празднику.

Что нельзя делать на Покров

Как и в другие большие праздники, на Покров не принято работать по дому, заниматься уборкой и стиркой. Единственное исключение — приготовление праздничного обеда.

Не следует отказывать в гостеприимстве. Чем более радушный прием гостям вы окажете, тем больше достатка будет в доме.

Ругаться и сквернословить. Время праздника — для чистых помыслов, составления планов, радостных надежд.

Не стоит занимать деньги, чтобы не жить весь год в нищете.

Употреблять алкоголь и переедать. Покров не выпадает ни на какой пост, поэтому на столе может быть все что угодно, включая мясо и молоко, но стоит воздержаться от чревоугодия и спиртных напитков.

В селах с этого дня начинались свадьбы, а незамужние девицы молились о том, чтобы скорее обручиться с возлюбленным. «Покрой землю снежком, а меня женишком», — обращались они к Богородице. Существовал и другой вариант просьбы: «Покрой мою бедную головку жемчужным кокошником, золотым подзатыльником».

Девушки старались как можно веселее провести праздник, так как верили: «Покров весело проведешь — дружка милого найдешь». Белый, чистый первый снег ассоциировался с фатой невесты, и по его количеству на Покров судили о количестве свадеб, которые будут сыграны.

К этому времени заканчивалась пора хороводов и уличных игр, начинались посиделки: девушки по вечерам собирались в одной избе и занимались рукоделием, сопровождая работу пением.

По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока — ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег, значит он еще долго не выпадет. Люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда — зима».

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