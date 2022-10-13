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Спорт

ВИДЕО В Великих Луках проходит международный турнир по боксу

Боксёры Плюсского района. Фото скрин видео

В Великих Луках в эти дни проходит традиционный международный турнир по боксу, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры Евгения Афанасьевича Клевцова.

В соревнованиях принимают участие более 250 боксёров, представляющих команды республики Беларусь, Эстонии, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Новгородской, Тверской областей, Ненецкого автономного округа, Пскова, Великих Лук и других регионов РФ и муниципалитетов Псковской области.

Турнир проходит с 12 по 15 октября.

Лучших определят в разных возрастных и весовых категориях. Победители турнира будут награждены медалями и ценными призами.

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