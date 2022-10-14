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Общество

Всемирный день яйца отмечают сегодня

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца — праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи, сообщает calend.ru.

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. И многие страны, а особенно производители яичной продукции с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Традиционно в этот день энтузиастами праздника проводятся различные мероприятия — семейные конкурсы на тему яиц (лучший рисунок, лучший рецепт, и т.д.), лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления этого продукта, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню.

За последние десятилетия о яйцах было сказано много плохого, но недавние научные исследования показали, что не нужно избегать употребления яиц. В них содержится высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. Еще, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день можно.

Мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель Страны Восходящего Солнца съедает, в среднем, по одному яйцу в день.

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