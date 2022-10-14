Певицу Клаву Коку обвинили в оскорблении чувств верующих

01:53, 14 октября 2022, ПАИ

Фонд защиты национального исторического наследия просит Следственный комитет РФ проверить творчество российской певицы Клавы Коки (настоящее имя - Клавдия Высокова - прим. ТАСС) на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий, а также возбудить в отношении артистки уголовное дело. Как уточнил ТАСС в правоохранительных органах, по заявлению фонда следователи инициировали проверку.

«Фонд защиты национального исторического наследия подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой проверить творчество Клавдии Вадимовны Высоковой на предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а также возбудить в отношении нее уголовное дело. По данному факту следователями уже инициирована проверка», - сказал собеседник агентства.

Скандал по поводу выступления Клавы Коки «возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке» начался в начале сентябре во Владивостоке после концерта, посвященного Дню знаний. Тогда местные жители обвинили певицу в «развращении несовершеннолетних в вульгарной одежде» и попросили надзорное ведомство Приморского края проверить действия артистки на предмет совершения ей преступлений, предусмотренных ст. 148 УК РФ и ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), сообщали местные СМИ.

Сама певица в своем Telegram-канале отвергла все обвинения, заявив, что не знала, что фоном сценической площадки организаторы выбрали православный храм, а само ее выступление прошло в плаще.

В свою очередь в фонде подтвердили агентству факт подачи соответствующего заявления и выразили уверенность, что «следствие даст объективную оценку творчеству певицы». «Необходимо пресекать преступные действия в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», - рассказал директор фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов. При этом он отметил, что о результатах проверки следствие официально должно уведомить фонд, который является заявителем.

Официальными комментариями правоохранительных органов, самой певицы или ее представителей ТАСС пока не располагает.

Статья 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») предусматривает максимальное наказание до одного года лишения свободы.