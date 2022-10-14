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Происшествия

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Островском районе

Фото с места происшествия

Стали известны подробности ДТП, случившегося на 29-м километре автодороги Остров - Вышгородок, у деревни Захаркино. Там произошло лобовое столкновение двух грузовиков с латвийскими и литовскими номерами, а также микроавтобуса Opel Vivaro.

По информации УМВД по Псковской области, 69-летний водитель, управляя большегрузом Volvo, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с Opel Vivaro под управлением 28-летнего мужчины. После этого произошло столкновение Volvo и большегруза DAF под управлением 46-летнего мужчины.

Фото с места происшествия

В результате ДТП двое водителей грузовиков погибли на месте. Водитель и пассажир-ребёнок микроавтобуса госпитализированы в медучреждение. 

Фото с места происшествия

Прибывшие на место происшествия из Пскова спасатели аварийно-спасательной службы совместно с пожарными деблокировали тела погибших и передали их следственно-оперативной группе. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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