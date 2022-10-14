Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Островском районе

09:23, 14 октября 2022, ПАИ

Стали известны подробности ДТП, случившегося на 29-м километре автодороги Остров - Вышгородок, у деревни Захаркино. Там произошло лобовое столкновение двух грузовиков с латвийскими и литовскими номерами, а также микроавтобуса Opel Vivaro.

По информации УМВД по Псковской области, 69-летний водитель, управляя большегрузом Volvo, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с Opel Vivaro под управлением 28-летнего мужчины. После этого произошло столкновение Volvo и большегруза DAF под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП двое водителей грузовиков погибли на месте. Водитель и пассажир-ребёнок микроавтобуса госпитализированы в медучреждение.

Прибывшие на место происшествия из Пскова спасатели аварийно-спасательной службы совместно с пожарными деблокировали тела погибших и передали их следственно-оперативной группе.

Обстоятельства произошедшего выясняются.