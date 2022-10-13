Псковский музыкант примет участие в Дельфийских играх СНГ

09:48, 14 октября 2022, ПАИ

Юный валторнист Лев Кричевский примет участие в XVI молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ в Душанбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Учащийся детской музыкальной школы при областном колледже искусств Лев Кричевский и его концертмейстер, преподаватель колледжа Мария Трофимова сегодня выехали в город Душанбе, чтобы 14-18 октября в составе сборной Российской Федерации выступить на состязаниях.

В этом году Дельфийские игры будут посвящены году народного творчества и культурного наследия в СНГ, а также 20-летнему юбилею мероприятия. Игры направлены на сохранение национальных культур, развитие межкультурного диалога, укрепление связей между странами. Они соберут более 500 юных талантов в возрасте от 10 до 25 лет по номинациям: фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, сольное академическое и народное пение, эстрадное пение, народный танец, народные и духовые инструменты, декоративно-прикладное искусство.

Российская делегация представлена лауреатами Дельфийских игр России, которые проходили в городе Красноярске. Там псковский музыкант завоевал бронзовую медаль.

Лев неоднократно участвовал в интенсивной профильной программе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, выступал в качестве солиста и артиста Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. А в 2022 году, пройдя конкурсный отбор, он стал обладателем звания «Молодое дарование России».

«Лев – представитель известной в Пскове музыкальной династии. Его дед Вениамин Владимирович Кричевский стоял у истоков создания Псковской гусельной школы, отец – артист Псковского губернаторского симфонического оркестра и преподаватель Псковского областного колледжа искусств, брат - выпускник Псковского областного

колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, а ныне – студент Санкт-Петербургского института культуры», — говорится в сообщении.