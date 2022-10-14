В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

09:39, 14 октября 2022, ПАИ

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России, сообщило 14 октября федеральное агентство воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 3:45 по московскому времени», — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.