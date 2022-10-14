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Общество

Участок улицы Инженерной в Пскове закроют для автомобилей 17 октября

17 октября с 8:00 до 17:00 для движения будет закрыт участок улицы Инженерной (дублер) в районе здания № 94, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

В этот день здесь будут идти дорожные работы.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

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