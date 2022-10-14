Мобилизация по собственному желанию: о критериях призыва и условиях службы

11:23, 14 октября 2022, ПАИ

На вопросы добровольцев, которые хотят принять участие в специальной военной операции, ответили эксперты в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

Для добровольцев те же условия, как для мобилизованных, по вопросу сохранения за гражданином рабочего места либо же доброволец будет уволен?

С 21 сентября для добровольцев устанавливаются такие же условия, как и для мобилизованных граждан. По просьбе гражданина военкомат выдаёт ему повестку для предъявления работодателю. Трудовой договор с добровольцем не прекращают, а приостанавливают. Рабочее место за ним сохранят.

Я — старший лейтенант запаса, у меня востребованная военно-учётная специальность, по медицинским требованиям и возрасту годен. Хочу пойти добровольцем. В военкомате утверждают, что, как офицер, я должен заключить контракт минимум на три года. Действительно ли есть такие ограничения?

Минимальный срок прохождения военной службы по контракту для офицера составляет три года. Но если гражданин будет призван по мобилизации, контракт не подписывается, а срок службы ограничен временем проведения специальной военной операции. Мобилизованные по всем видам довольствия, включая денежное, приравниваются к военнослужащим по контракту. Если военный не соответствует критериям граждан, которые подлежат призыву по мобилизации, то можно вступить в добровольческий отряд, где минимальный срок контракта составляет три месяца.

Как быть многодетным отцам, которые тоже хотят служить, а закон не позволяет призвать их?

Отсрочка от призыва является правом гражданина, которым он может воспользоваться или не воспользоваться по своему усмотрению. Несмотря на имеющееся основание для отсрочки от призыва по мобилизации, можно добровольно явиться в военкомат и изъявить желание быть мобилизованным. Если человек соответствует требованиям, то он будет призван.

Как сотрудникам ФСИН или ФССП пойти добровольцами для участия в СВО, если у них бронь?

Сотрудники ФСИН и ФССП, которые состоят на специальном воинском учёте, не подлежат мобилизации. Но, если эти сотрудники хотят добровольно принять участие в специальной военной операции, они имеют право обратиться в военкомат, изъявить желание быть мобилизованным или подать соответствующую заявку на портале госуслуг.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.