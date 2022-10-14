ВИДЕО Впервые под куполом: пскович построил круглый дом

09:52, 14 октября 2022, ПАИ

Пскович Павел Румянцев построил необычный для нашего региона купольный дом. Под Псковом он возвел утепленную полусферу диаметром 12 и высотой 6,5 метра. В результате получился двухэтажный дом общей площадью в 200 квадратных метров. В ближайшее время домовладелец рассчитывает переехать под круглую крышу всей семьей.

Специально для ПАИ мастер рассказал о технологии и показал, как в круглых стенах поставить квадратный шкаф и разместить треугольные окна.