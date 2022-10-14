Неделя здоровья пройдёт в Пскове с 24 по 28 октября

10:21, 14 октября 2022, ПАИ

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Неделя здоровья» проведёт Псковский молодёжный центр с 24 по 28 октября в Пскове, сообщили в городском центре.

Участников ждут соревнования по следующим дисциплинам: волейбол, прыжки на батутах, плавание, стрельба из пневматической винтовки и лука, большой теннис и бег на дистанцию 100 метров. По словам организаторов, возможно изменение дисциплины. Более точная программа соревнований будет выложена позднее.

В соревнованиях смогут принять участие 10 команд по шесть человек, в каждой должно быть не менее двух девушек. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Зарегистрироваться можно до 21 октября, заполнив специальную форму. Положение размещено на сайте молодёжного центра.

По итогам соревнований команды, которые займут I, II и III место, наградят грамотами и памятными призами от спонсоров. Остальные получат грамоты за участие.