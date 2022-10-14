Осенний коридор затмений: сдаем кармический экзамен

10:35, 14 октября 2022, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова рассказывает, чего ждать от предстоящих солнечного и лунного затмений.

Итак, друзья, напоминаю, что коридором затмений называется период между двумя затмениями. Ближайший откроется солнечным затмением 25 октября и завершится 8 ноября лунным.

Почему астрологи используют термин «коридор»? Потому что в этот период у нас становится меньше пространства для маневра, события словно сгущаются, собираются в узкой точке пространства и выстреливают. Большинство событий в коридоре затмений носят фатальный характер, мы имеем меньше возможностей на них повлиять. Наша свобода воли вступает в противоборство с судьбой и проигрывает.

Солнечное затмение влияет в первую очередь на внешние события, лунное на наш внутренний мир и эмоциональный фон. Очень часто в коридоре затмений происходят события, которые становятся кульминацией процессов, происходивших в течение нескольких предыдущих месяцев или даже лет. Я уже приводила этот пример, но повторю, уж очень он наглядный и хрестоматийный. Муж моей подруги имел в течение двух лет отношения на стороне, но узнала она о них именно в коридоре затмений. История закончилась расставанием, которое произошло тоже в эти две недели.

Не стоит думать, что затмения повлияют на всех без исключения. Я тоже неоднократно говорила: затмения принесут события только в том случае, если они задевают важные точки вашего гороскопа. В этот раз затмения происходят на оси Телец-Скорпион, поэтому, как минимум, нужно иметь планеты в этих знаках. К примеру, событий можно ждать Скорпионам, особенно родившимся в начале знака. Но, опять же, все зависит от особенностей индивидуального гороскопа. Событие может нокаутировать, а может просто задеть по касательной, оставив легкую царапину. Больше всего рискуют быть задетыми в этот раз: Скорпионы, Тельцы, Львы и Водолеи. Но это совершенно не означает, что представители остальных восьми знаков могут спать спокойно, Солнце у вас может быть в Деве, а Луна или Венера в Скорпионе...

Неслучайно в заголовке у меня появилось слово «карма». Напомню, что карма означает закон причины и следствий, мы пожинаем то, что посеяли. В коридоре затмений обычно прилетает такая вселенская ответка на наши действия или бездействия в прошлом. Что называется, получите и распишитесь, все претензии к себе, обижаться не на кого.

Всегда важно также, какие страны задевает затмение. В этот раз затмение накрывает практически всю Европу, в том числе и Россию, частично Азию. Затмение - это всегда некая кульминация или поворотная точка для ключевых событий года. Аспекты нынешних затмений свидетельствуют о возможности эскалации конфликтов, в том числе военных, пика сегодняшних кризисов, разного рода катастроф, как природных, так и техногенных, где присутствует человеческий фактор. На геополитику и природу мы влиять не можем, но я хочу напомнить, какие вещи нежелательно делать в период коридора затмений и за несколько дней до и после. Итак не стоит: принимать важные решения, начинать большие проекты, делать крупные покупки, брать кредиты, жениться, участвовать в рискованных мероприятиях. Помните, все, что сделано в коридоре затмений потом будет очень сложно отмотать назад.

Внимательно наблюдайте за тем, что происходит с вами вблизи затмений, вы можете буквально увидеть и считать знаки судьбы, понять, туда ли вы движетесь, с теми ли людьми находитесь. Также события, случившиеся в этот период, потом могут развиваться в течение полугода ( в особых случаях даже восемнадцать лет). Ну а если вы отмечаете день рождения вблизи затмения, следующий год будет очень важным для вас.